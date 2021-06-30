CHP'de valiye ikinci hakaret skandalı! Sahnede Seyit Torun var

31 Mart 2019'da CHP'den Erdek belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı'nın başkanlığının düşmesi sonrası, yapılan seçimde tartışma yaşandı. Balıkesir Valiliği kararı gerekçe gösterilerek seçim yapılacak salona alınmayan CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı.

Balıkesir Erdek Belediyesi'nde Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından yapılan seçimde, Millet İttifakı'nın adayı Burhan Karışık ile Cumhur İttifakını adayı Mehmet Ali Yağcı yarıştı. Karışık; 9 oy alarak Erdek'in yeni belediye başkanı oldu.

CHP'Lİ İSİMLERDEN SKANDAL HAREKET!

Seçimi takip etmek için Erdek'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise Balıkesir Valiliği'nce güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek, seçim yapılacak salona alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, il başkanı ve milletvekili salona giremeyince büyük gerginlik yaşandı.