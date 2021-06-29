Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberleri... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
ARALARINDA İMAMLAR DA VAR
Operasyon kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı Ankesörlü Kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başka delil bulunan Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde bulunan 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 16 Astsubay ve 2 Polis Memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli 2 Albay ile 2 Astsubay, ihraç 2 Binbaşı ile 2 Astsubay, açıkta 1 Astsubay, firar 1 Üsteğmen, istifa 4 Uzman Çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve yine hakkında elde edilen itirafçı beyanları ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında İmam oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem imam, toplam 47 şüpheli şahısla ilgili gözaltı işlemleri yapıldı.
6'sının İstanbul'da olduğunu 24 farklı ildeki 47 şahsa yönelik yakalama işlemleri gerçekleştiriliyor.