Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ARALARINDA İMAMLAR DA VAR

Operasyon kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı Ankesörlü Kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başka delil bulunan Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde bulunan 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 16 Astsubay ve 2 Polis Memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli 2 Albay ile 2 Astsubay, ihraç 2 Binbaşı ile 2 Astsubay, açıkta 1 Astsubay, firar 1 Üsteğmen, istifa 4 Uzman Çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve yine hakkında elde edilen itirafçı beyanları ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında İmam oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem imam, toplam 47 şüpheli şahısla ilgili gözaltı işlemleri yapıldı.

6'sının İstanbul'da olduğunu 24 farklı ildeki 47 şahsa yönelik yakalama işlemleri gerçekleştiriliyor.