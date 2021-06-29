Son dakika: Antalya'da kritik görüşme! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.