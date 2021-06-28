Son dakika: Sarp Sınır Kapısında kırmızı reçeteli ilaç operasyonu! Piyasa değeri 2 milyon lira olan 20 bin kutu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda yapılan analizde gümrük kapısına gelen TIR, riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine x-ray taramasına sevk edilen TIR, ardından arama hangarında kontrol edildi.

20 BİN KUTU ELE GEÇİRİLDİ

Taşınan yüke ilişkin gümrük idaresine verilen beyanda yer almayan, yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen, tekstil eşyasının arasında gizlenmiş koliler içerisinde 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL

Uyuşturucu etkisi bulunan ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.