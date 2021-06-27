Son dakika: Van ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 137 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Van ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 137 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı, Van ve Bingöl'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarına karşı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Van ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 101 kg. toz esrar, 29 kg. eroin, 7 kg. metamfetamin ve 2 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Van ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 27, 2021
✔️101 kg. toz esrar,
✔️29 kg. eroin,
✔️7 kg. metamfetamin ve
✔️2 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/rEIN2XE1o5