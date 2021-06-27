Koronavirüs aşısından korkanlara flaş uyarı!

Yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının yüzde 30'unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, "Bu görüntüyü özellikle paylaştım.Toplum aşılardan ciddi anlamda tedirginlik duyuyor ancak 'Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' diye bir deyim vardır. Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar" dedi.

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