27 Haziran 2021, Pazar
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Koronavirüs aşısından korkanlara flaş uyarı!

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşıdan korkanlara çağrıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2021
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Koronavirüs aşısından korkanlara flaş uyarı!

Koronavirüs akciğerlerde pıhtı oluşumu, aylar süren halsizlik, nefes darlığı gibi birçok şikayete neden oluyor. Ancak akciğerlerdeki pıhtı oluşumunu ve yarattığı riski gösteren bir paylaşım olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Medical Park Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin sosyal medyadan yabancı bir meslektaşının tedavisini gerçekleştirdiği, COVID-19 hastasının akciğerlerinden çıkarılan yüksek miktarda pıhtıyı gösteren çarpıcı bir fotoğraf paylaştı.

Yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının yüzde 30'unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, "Bu görüntüyü özellikle paylaştım.Toplum aşılardan ciddi anlamda tedirginlik duyuyor ancak 'Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' diye bir deyim vardır. Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar" dedi.

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