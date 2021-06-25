Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi görücüye çıktı! Yılda kaç metreküp doğal gaz depolanacak? Ertuğrul Gazi gemisinin özellikleri

"ŞEBEKENİN ULAŞAMADIĞI BÖLGELERE KARA TANKERLERİ VASITASIYLA DOĞAL GAZ VEREBİLECEĞİZ"

Dönmez, gemide 35, iskele ve ölçüm istasyonunda da 35 olmak üzere 70 personelle bu hizmeti sürdüreceklerini dile getirdi.

Geminin emsallerinden farklı yönlerini de anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu gemi, diğerlerinden farklı olarak 'banker hizmeti' diye anılan, yani kara ya da deniz tankerlerine sıvı doğal gazı ikmal eden, boşaltabilen bir sisteme sahip. Normalde bu gemiler, sadece sıvı gazı alıp doğal gaza gazlaştıran ünitelere sahipken, bu gemi gazlaştırmadan sıvı fazında da kara tankerlerine ya da denizdeki bir başka gemiye aktarma imkanına sahip. Bunun şöyle bir esnekliği var; doğal gaz ana iletim hatlarının, şebekenin ulaşamadığı bölgelere kara tankerleri vasıtasıyla taşıma yöntemiyle doğal gaz verebileceğiz. Nitekim biz Türkiye genelinde bazı küçük yerleşim birimlerinde sıkılaştırılmış doğal gaz ya da sıvı doğal gazla o küçük yerleşim birimlerimizi, beldelerimizi, ilçelerimizi, doğal gaza kavuşturuyoruz. Akdeniz ve Güneydoğu'da böyle bir kaynak giriş noktasının olması, bu bölgelerde doğal gazı boru hattıyla ulaştıramadığımız yerlere, vatandaşlarımıza, kullanıcılara bu imkanı da sağlamış olacağız."