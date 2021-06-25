Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi görücüye çıktı! Yılda kaç metreküp doğal gaz depolanacak? Ertuğrul Gazi gemisinin özellikleri
Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin özelliklerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tek tek açıkladı. 170 bin metreküp sıvı doğal gazın depolanacağı geminin kışın Akdeniz Bölgesi'nin üç aylık doğal gaz ihtiyacını karşılacağı da belirtildi. İşte Türkiye'nin doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin özellikleri...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin özellikleriyle ilgili bilgi verdi.
Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) gemisini devreye alma töreninde gazetecilere, bakanlıkça mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.
YILDA YAKLAŞIK 7 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ DEPOLAYACAK
Geminin, özel kriterler dikkate alınacak şekilde yapıldığını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gemide 170 bin metreküp sıvı doğal gazı depolayabiliyoruz. Gazlaştırdığımızda 110 milyon metreküpe denk geliyor. Yine bu gemiyi tam kapasite çalıştıracak olsak, yılda yaklaşık 7 milyar metreküplük bir doğal gazı gazlaştırma kabiliyet ve kapasitesine sahip bir gemiden bahsediyoruz. Eğer sıvı gelmemiş olsaydı, bunu gaz olarak almış olsaydık bu gemiden yan yana tam 600 gemiyi dizmemiz gerekiyordu.
AKDENİZ'İN ÜÇ AYLIK GAZINI KARŞILAYACAK
Sıvılaştırdığımız için hacmi düşüyor ama kalitesinden de bir şey kaybetmiyor. Yine bu gemimizin günlük sisteme gaz verme kapasitesi de 28 milyon metreküp. Sadece bu gemimiz tüm Akdeniz Bölgesi'nin kışın üç aylık doğal gazını tek başına yetiştirebilecek, besleyebilecek bir imkana sahip."
YENİ TERMİNALLER YAPILACAK
Dönmez, yapacakları yeni terminalle ülkenin her yönünde kaynak giriş noktası çeşitliliğini ve sayısını artırma imkanına kavuşacaklarını belirtti.
11 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK
Halihazırda 4,5 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı doğal gaz depolama tesislerinin genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Dönmez, "Kapasite genişletme çalışmalarını da 2023 yılında tamamladığımızda depolama kapasitemiz 11 milyar metreküpe ulaşacak. Bu da ülke toplam yıllık tüketiminin yaklaşık neredeyse yüzde 20'lik kısmını yer altında depoluyoruz demektir." diye konuştu.
"ŞEBEKENİN ULAŞAMADIĞI BÖLGELERE KARA TANKERLERİ VASITASIYLA DOĞAL GAZ VEREBİLECEĞİZ"
Dönmez, gemide 35, iskele ve ölçüm istasyonunda da 35 olmak üzere 70 personelle bu hizmeti sürdüreceklerini dile getirdi.
Geminin emsallerinden farklı yönlerini de anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Bu gemi, diğerlerinden farklı olarak 'banker hizmeti' diye anılan, yani kara ya da deniz tankerlerine sıvı doğal gazı ikmal eden, boşaltabilen bir sisteme sahip. Normalde bu gemiler, sadece sıvı gazı alıp doğal gaza gazlaştıran ünitelere sahipken, bu gemi gazlaştırmadan sıvı fazında da kara tankerlerine ya da denizdeki bir başka gemiye aktarma imkanına sahip. Bunun şöyle bir esnekliği var; doğal gaz ana iletim hatlarının, şebekenin ulaşamadığı bölgelere kara tankerleri vasıtasıyla taşıma yöntemiyle doğal gaz verebileceğiz. Nitekim biz Türkiye genelinde bazı küçük yerleşim birimlerinde sıkılaştırılmış doğal gaz ya da sıvı doğal gazla o küçük yerleşim birimlerimizi, beldelerimizi, ilçelerimizi, doğal gaza kavuşturuyoruz. Akdeniz ve Güneydoğu'da böyle bir kaynak giriş noktasının olması, bu bölgelerde doğal gazı boru hattıyla ulaştıramadığımız yerlere, vatandaşlarımıza, kullanıcılara bu imkanı da sağlamış olacağız."
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