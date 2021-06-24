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Son dakika: AK Parti'den İstişare Toplantısı hakkında önemli açıklama! Yeni anayasa mesajı

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstişare Toplantısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada "Yeni anayasanın hayata geçirilmesi konusu ele alındı" dedi. Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekillerine vatandaşla daha yakın temas kurulması talimatı verdiğini de dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Son dakika: AK Parti'den İstişare Toplantısı hakkında önemli açıklama! Yeni anayasa mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstişare Toplantısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik toplantının gündemini değerlendiren Çelik yaptığı açıklamada "Yeni anayasanın hayata geçirilmesi konusu ele alındı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.

İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanısıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız son dönemdeki temasları ile ilgili olarak da değerlendirmelerini vekil arkadaşlarımızla paylaşmış oldular. Bu toplantılar devam edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN PARTİSİNİN VEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan milletvekilleri ile buluştu BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BULUŞTU

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