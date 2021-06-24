Son dakika: AK Parti'den İstişare Toplantısı hakkında önemli açıklama! Yeni anayasa mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından derlenenler;



İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.