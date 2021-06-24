Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu Meral Akşener’i yalanladı! "Kimse aramadı"

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BUNUN İZİYLE YAŞAYACAĞIMI ÖĞRENDİM"



Konunun takipçisi olacaklarını belirten Uslu, "Bu konu kapanmış değil. Çünkü yüzüme aldığım darbe sonucunda yanağımda açılan yarık bir süre sonra geçecek ama ben ömrümün sonuna kadar bunun iziyle yaşayacağımı öğrendim. Hayatımın sonuna kadar o günü hatırlatacak bir izle yaşayacağımı öğrendim. Doktorlara gideceğiz, başka bir çare arayacağız. Ama doktorun bana söylediği; 'Ne yaparsak yapalım, nereye gidersen git, senin yüzünde iz kalacak' dedi. Yani unutturamayacaklar, ben unutamayacağım o günü. Hala düşündüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Geceleri iki gündür uyuyamıyorum ağrılarımdan dolayı. Gözümü kapattığım an, o anı tekrar yaşıyorum. İki gündür gözüme uyku girmedi. Bu saatten sonra zaten Lütfü beyden veya herhangi birisinden alacağım özrü ben samimi olarak bulmuyorum. Yapılan açıklamayı da talihsiz bir açıklama olarak buluyorum" diye konuştu.

"BEN EVLADIMI O HALDE GÖRDÜM, CANIM YANDI"



Adalete sığındıklarını vurgulayan baba Salim Uslu ise "Meral Hanım ve Lütfü Bey; 'Biz babasıyla konuştuk' demişler. Ne hastanede, ne de evde kimse beni aramadı. Sağ olsun ziyaretçilerimiz var. Onların da aramalarını beklerdik ama yapmadılar. Biz şikayetçiyiz ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız. Burası dağ başı değil, Türkiye Cumhuriyeti. Kimse kimseyi darp edemez. Öyle güle güle, elini kolunu sallaya sallaya da gidemez. Biz yüce adalete sığınıyoruz. Kimse kimseden üstün değil. Vekil de olsa, millet de olsa herkes eşittir. Ben evladımı o halde gördüm, canım yandı. Ben kalp hastasıyım. Nasıl dayanacağım? Parayla satın alınır mı bu? Ben çocuğumun düğününü yapmak için canla, başla çalışacağım, kıt kanaat geçineceğim, sen benim çocuğumu darp ettireceksin. Ben kimseyle anlaşmadım. İlk gün kardeşimle diyaloğa geçmişsiniz, o da gereken cevabı vermiş. Biz adalete sığındık, mahkemeye verdik, dava edeceğiz. Sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.