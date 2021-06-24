24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti

Başkan Erdoğan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Erdoğandan iki kritik kabul BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİ KRİTİK KABUL

Başkan Erdoğandan önemli kabul BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA