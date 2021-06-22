22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Genel Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener seçildi

Son dakika: TBMM Genel Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener seçildi

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulun'da Sayıştay başkanlığı seçimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener Sayıştay'ın yeni Başkanı seçildi. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
ABONE OL
Son dakika: TBMM Genel Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi.

Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

255 OY ALDI

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

METİN YENER'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA