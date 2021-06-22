Metin Yener kimdir, kaç yaşında? Sayıştay Başkanı Metin Yener nereli? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener Sayıştay'ın yeni Başkanı seçildi. İşte, Metin Yener kimdir, kaç yaşında? Sayıştay Başkanı Metin Yener nereli? İşte biyografisi...

TBMM Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener Sayıştay'ın yeni Başkanı seçildi.

METİN YENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sayıştay yeni başkanı Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Metin Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimi görmüştür.

Bugüne dek devletin çeşitli kademelerinde görev alan Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'te ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanmıştır.