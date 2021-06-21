21 Haziran 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: 1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor
Başkan Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Yeni dönemle ilgili kararları açıklayan Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi.