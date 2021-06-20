Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.