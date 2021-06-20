Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Provokasyondan vazgeçmesi lazım
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" açıklamasında bulundu.