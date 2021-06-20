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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Provokasyondan vazgeçmesi lazım

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Provokasyondan vazgeçmesi lazım

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" açıklamasında bulundu.

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