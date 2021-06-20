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FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

merkezli 3 ilde ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda gözaltınan alınan 19 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, jandarma ekiplerince şüpheliler yakalanmıştı.

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