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Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğunun kaldırılması yeniden gündeme geldi. Aşılama uygulamasının hızlanması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ile günlük vaka sayılarında istenilen seviyeye geldi. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kabinenin yeni normalleşmede ikinci kademe ve özellikle pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğuna ilişkin kararları için artık saatler kaldı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğunun kaldırılmasının masaya yatırılması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İNŞAALLAH MÜJDEYİ VERİRİZ

Başkan , 'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu müjdeyi de veririz" diye konuştu.

Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.

SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK

Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. 'nın ardından 'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek
Erdoğan " döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. 'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.

PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK

Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.

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