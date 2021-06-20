Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kabinenin yeni normalleşmede ikinci kademe ve özellikle pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğuna ilişkin kararları için artık saatler kaldı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğunun kaldırılmasının masaya yatırılması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İNŞAALLAH MÜJDEYİ VERİRİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu müjdeyi de veririz" diye konuştu.