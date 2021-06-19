Son dakika: AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e sert tepki! Merve Kavakcı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’a "vampir" demişti

"BU KADAR UTANMAZLAR"

AK Parti MKYK Y. Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ise sosyal medya hesabından şu şekilde tepki gösterdi:

"Şu açıklama bile hala değişmediklerinin göstergesi. Merve Kavakçı ve kızları yaşadıkları mağduriyete rağmen onlar için hala 'rejim'le problemli isimler... Ne kadar liyakatli olurlarsa olsunlar bir yere getiriliyorlarsa bu 'rejim ile hesaplaşmak' içindir. Bu kadar utanmazlar. Kirli ve antidemokratik geçmişlerinden dolayı hesap vermesi gerekenler Özgür Özel gibiler olduğu halde, mağdur ettiklerinden dişlerinin kirasını istiyorlar. Fail kendileri olduğu halde mağdura vampir yakıştırması yapıyorlar. Bu darbeci vesayet artıkları ile yüzleşmeliyiz."