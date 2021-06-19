İYİ Partili meclis üyesi dehşet saçtı! Kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı

Mahkemeden sonra Ali A., Zeynep A.'ya "Gel seni eve bırakayım" diyerek otomobiline aldı. Zeynep A.'yı otomobiliyle evine götürmek üzere yola çıkan Ali A. yolda Zeynep A.'yı yeniden birlikte olmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeynep A. bir türlü ikna olmadı. Ali A., Zeynep A.'yı ikna edemeyince Çukurova Üniversitesi yerleşkesine geldiği sırada önce darp etti daha sonrada bacağından bıçakladı.