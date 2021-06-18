Son dakika: Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat kısıtlaması...

Son dakika... Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Vakaların artması sonrası bazı ülkelere seyahat kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesi ve aşılama sürecinin hızlanması sonrası gözler Rusya'ya olan uçuş yasağına çevrildi. Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi sonrası seyahat kısıtlamasının detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Rusya'ya seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

RUSYA TÜRKİYE UÇUŞ YASAĞI KALKTI MI?

Rusya'da Türkiye'ye uçuş yasağı 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Rus heyeti Türkiye'ye geldi. Antalya'ya iniş yapan Rus heyetinin birçok noktada 3 gün boyunca inceleme yapacağı öğrenildi. Bu heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda Türkiye'ye olan uçuş yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı da netleşmiş olacak.