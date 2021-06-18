Son dakika: Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat kısıtlaması...
Son dakika... Türkiye ile Rusya arasındaki seyahat kısıtlaması devam ediyor. Türkiye'ye uçuşları 21 Haziran’a kadar askıya alan Rusya’dan bir heyet Türkiye’ye geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler uçuşların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Rusya'ya seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte seyahat kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler...
Son dakika... Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Vakaların artması sonrası bazı ülkelere seyahat kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesi ve aşılama sürecinin hızlanması sonrası gözler Rusya'ya olan uçuş yasağına çevrildi. Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi sonrası seyahat kısıtlamasının detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Rusya'ya seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
RUSYA TÜRKİYE UÇUŞ YASAĞI KALKTI MI?
Rusya'da Türkiye'ye uçuş yasağı 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Rus heyeti Türkiye'ye geldi. Antalya'ya iniş yapan Rus heyetinin birçok noktada 3 gün boyunca inceleme yapacağı öğrenildi. Bu heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda Türkiye'ye olan uçuş yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı da netleşmiş olacak.
RUS HEYET ANTALYA'DA TURİZM TESİSLERİNİ İNCELİYOR
Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'deki tatil bölgelerinde sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyet, ilk önce geldikleri Antalya Havalimanı ve iki otelde çalışmalarına başladı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) yapılan açıklamaya göre, heyetin hazırlayacağı rapor, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olacak.
Dün sabah Antalya'ya ulaşan ve ilk incelemelerini Antalya Havalimanı ile iki otelde yapan heyet, Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almış tesisleri ziyaret ederek, kamu yetkilileri ve sektör çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunacak.
Heyet raporunun bu hafta açıklanması bekleniyor.
Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu temsilcilerinin yer aldığı heyete, Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Bakanlık Baş Müfettişi Şule Aktürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Direktörü Selami Kılıç, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Ateş Kara gibi isimlerin yanı sıra TGA yetkilileri ev sahipliği yapıyor.
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