Posta dağıtımında yeni dönem! Pilot il İstanbul'da başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin "Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter Kullanımı" törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar" dedi.
Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar" ifadelerini kullandı.
"KISA SÜRE İÇERİSİNDE DİĞER İLLERİMİZİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAYGINLAŞACAĞINA İNANIYORUZ"
Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla gördüklerini belirterek "Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır.
Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.
"HUKUKİ DÜZENLEMELERİ DE AYNI HIZLA DEVREYE ALIYORUZ"
Karaismailoğlu, şehirleri birbirine bağlayan altyapı yatırımları ile vatandaşlara istihdam sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturduklarını vurguladı. Karaismailoğlu, "Çevreci, yeni ürün - hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
100 ADET SCOOTER İLE BAŞLAYACAK
Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak.
Törenin ardından Bakan Karaismailoğlu, PTT A.Ş .Genel Müdürü Hakan Gülten ile Acıbadem Posta İşleme Merkezi'ni gezdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat kısıtlaması...
- Ve tarih belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 sözlü sınav sonuçları...
- Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!
- e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021
- Cuma hutbesi 18 Haziran 2021! Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi tam metni
- e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...
- e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi: 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Bursa’da zincirleme trafik kazası! Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
- Lise diplomaları ne zaman verilecek 2021? Lise diplomaları ayın kaçında verilecek? MEB paylaştı...
- Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? SMS sıralaması...
- İlkokul, ortaokul, liselerin karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? 18 Haziran'da karneler alınacak mı?
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?