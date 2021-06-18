Posta dağıtımında yeni dönem! Pilot il İstanbul'da başladı

Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar" ifadelerini kullandı.