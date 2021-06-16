16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: MKE "anonim şirket" oluyor! İşte detaylar...

haberi... AK Parti’nin Başkanlığı’na sunduğu teklifle; () anonim şirketi olacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hazineye bağlanacak. MKE, Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde 'na göre kurulacak bir anonim şirket olacak.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: MKE anonim şirket oluyor! İşte detaylar...

SON DAKİKA | AK Parti'nin Başkanlığı'na sunduğu teklifle; () anonim şirketi olacak.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hazineye bağlanacak.

MKE, Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde 'na göre kurulacak bir anonim şirket olacak.

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