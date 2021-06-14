14 Haziran 2021, Pazartesi
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Türkiye koronavirüsle mücadelede örnek oldu

Koronavirüsle mücadele vatandaşına güven veren Türkiye aşılama döneminde sıkı çalıştı. Nüfusun 3 katı miktarda aşı anlaşması yapan Türkiye, vatandaşlara olmak istedikleri aşıyı seçme imkanı sundu. aşılarının da artık aile sağlığı merkezlerinde yapılabilmesiyle takdir edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Türkiye koronavirüsle mücadelede örnek oldu

10 Haziran'dan itibaren aile sağlığı merkezlerinde de aşısı yapılmaya başlandı. Hastaneye gitmek istemeyen ya da evine en yakın yerde aşı olmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak aile sağlığı merkezlerini tercih etti.

ASM AŞILAMASI FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRDI

Aile sağlık merkezlerinde aşı sürecini yerinde takip edildi, vatandaşların uygulamadan duyduğu memnuniyete tanıklık edildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, aşıların ASM'lerde yapılmaya başlaması çok olumlu. Vatandaşlar buralarda kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Kendi aile hekimleriyle alışık oldukları yerdeler ve bunun verdiği bir güven var.

Aşıyı yaptırmak bireysel bir görev değil topluma ait bir görev. Kendimizle birlikte çevremizi de koruyoruz. Elimizdeki tek silah da şu an aşı." dedi. Aile Hekimi ise, "İnsanlar aşıya karşı talepkâr ve dört gözle aşıyı bekliyorlar" şeklinde konuştu.

49 yaşındaki de aşısını Kadıköy Tüccarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde olmayı tercih etti. 10 yıl boyunca ilaç mümessilliği yapan Öztürk, "Evime de yakın olduğu için aile sağlığı merkezini tercih ettim. Hem aşıya hem de aile sağlığı merkezlerine güveniyorum" dedi.

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