Türkiye koronavirüsle mücadelede örnek oldu

Aşıyı yaptırmak bireysel bir görev değil topluma ait bir görev. Kendimizle birlikte çevremizi de koruyoruz. Elimizdeki tek silah da şu an aşı." dedi. Kadıköy Tüccarbaşı Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Sayragül Şişmanlar Rakıcı ise, "İnsanlar aşıya karşı talepkâr ve dört gözle aşıyı bekliyorlar" şeklinde konuştu.