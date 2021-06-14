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Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı ne zaman?

Başkan 'ın talimatıyla başlatılan 'nun ilk toplantısı için tarih verildi. Toplantının Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağı da açıklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'nun ilk toplantısının yarın yapılacak.

Bakan Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 'ın talimatlarıyla oluşturulan Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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