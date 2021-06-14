Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı ne zaman?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı için tarih verildi. Toplantının Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağı da açıklandı.
GÜNDEM AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın yapılacak.
Bakan Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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