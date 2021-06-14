Dünyada bir ilk! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu

"SİSTEM DÜNYA DA İLK KEZ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE UYGULANIYOR"

Sistemin dünyada ilk kez bir köprü üzerine kurulduğunu söyleyen İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özcan Arslan, "Biz şu an çok kritik bir noktayı tarıyoruz. Marmara Denizi'ndeki kritik noktalara İzmit Körfezi, limanlar ve belediyelerin atıklarının olabileceği yerlere bu sistemin yerleştirilmesiyle tüm Marmara kıyıları izlenebilir. Bizim kurduğumuz sistem deniz yüzeyindeki kirliliği ölçüyor. Suyun üzerinde herhangi bir kirlilik olduğu anda sistem tespit ediyor. Sistem bunu akıntı ve hız bilgileri ile eşleştirip bu kirliliğin hangi gemiden kaynaklandığını da tespit ediyor" dedi.

"BİN 400 TANE KAMERA İLE BÜTÜN YOLU TAKİP EDİYORUZ"

Özel otoyol ve köprü ve tünel işletmeciliği yaptıklarını söyleyen ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, "Yaklaşık 36 milyon metrekarelik bir alanda, 400 kilometrelik bir yol işletmesi yapıyoruz. Buna dünya standartlarında bir işletmecilik diyebiliriz. Köprüyü yaklaşık bin 400 tane kamera ile sürekli takip ediyoruz. Köprüde, otoyolda ve tünellerimiz de bulunan elektrik, elektromekanik sistemlerimizin tamamını bu sistemlerle izleniliyor" dedi.