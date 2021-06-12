12 Haziran 2021, Cumartesi
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MSB paylaştı | İşte muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video

(), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı. Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021
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MSB paylaştı | İşte muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi.

Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

MSB paylaştı | İşte muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video MSB PAYLAŞTI | İŞTE MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARININ EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VİDEO

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