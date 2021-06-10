Levazım-Dolmabahçe Tüneli CHP'li İBB'nin elinde heder oldu! 2 yıldır çivi bile çakılmıyor
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen CHP'li İBB, İstanbul'u denizde ve karada kaderine terk etmeye devam ediyor. İBB yönetimi 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürecek 7.8 kilometrelik Levazım-Dolmabahçe Tüneli çalışmasını devam ettirmedi. Kaderine terk edilen tünele ilişkin İBB’den 2 yıldır hiçbir açıklama yapılmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (BB) yönetimi, İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli çalışmalarını durdurduğu ortaya çıktı.
Kaderine terk edilen 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. 2 yıldır yeni İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi.
Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı.
Tünel projesi tamamlandığında Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyordu.
TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAKTI
Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında; Bayıldım Caddesinin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel'e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak.
Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi'nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine ulaşabileceklerdi.
Süleyman Seba Caddesi'nden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi'nin açık olan kısmını kullanarak Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri istikamete ulaşabileceklerdi.
Tünel çalışmaları öncesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturan vatandaşlar bilgilendirme notu dağıtılmıştı.
HER GEÇEN GÜN İSTANBUL'DA KAYIP BİR GÜN
İBB tarafından yapımı durdurulan tünele ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sert tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul her geçen gün geriye gidiyor. Her geçen gün İstanbul'da yeni bir kayıp gün" ifadelerini kullandı.
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