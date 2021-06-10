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İşte Şehit Veli Kabalay'ın son görüntüsü! Efeler gibi zeybek oynamış

'da 13 Mayıs 2021 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Şehit Kabalay'ın efeler gibi zeybek oynadığı o anlar kameralara böyle yansıdı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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İşte Şehit Veli Kabalay'ın son görüntüsü! Efeler gibi zeybek oynamış

Son yolculuğuna efeler gibi giden şehidin son videosu, sosyal medyada binlerce kez beğenilip paylaşıldı. Ağrı'da görevli Tavaslı özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs günü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit polis Kabalay, memleketi Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahraman şehidin, şehit olmadan günler önce çekilen zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Kabalay'ın, büyük bir ustalıkla zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.

Görüntüler sosyal medyada ise binlerce kez beğenilip paylaşıldı. Yağar Yağmur Zeybeği oynayan Şehit Kabalay'ın, oyun hakimiyeti, figürlerdeki ustalığı ise 'Yiğit, Tavaslı olmanın hakkını vermiş' yorumu yaptırdı.

İşte Şehit Veli Kabalayın son görüntüsü! Efeler gibi zeybek oynamış İŞTE ŞEHİT VELİ KABALAY'IN SON GÖRÜNTÜSÜ! EFELER GİBİ ZEYBEK OYNAMIŞ

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