Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "El ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız" sözleriyle başlayan seferberlikte dün ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetiminde başlayan temizlik çalışmalarına, Marmara'ya kıyısı olan her belediye katıldı. Ancak uzmanlardan tatilcilere son dakika uyarısı geldi. İşte haberin detayları...
Marmara'daki müsilaj faciası konusunda çalışan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan tatilcilere uyarı geldi.
"Müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan uzak durun. Müsilajın olmadığı sahillerde denize girmek için de sağlık müdürlüklerinin yaptığı su analizi raporlarını takip edin."
Mustafa Sarı müsilajın deniz yüzeyinden toplanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi: "Başlayan çalışmalar 'fiziki olarak bir eylem planı başladı' mesajını herkese ilan etmeye dönük.
Sadece dar koy ve körfezlerde birikmiş olan, kalınlaşmış tabakaları alabiliyoruz.
Onun dışındakini alma şansı yok. Sorun yüzeyde değil, denizin altında. Esas katkı farkındalık oluşturmak."
"OKSİJENİ BİTİRİYOR"
"Yüzeye çıkmış olanlar müsilajın son aşaması. Parçalanıyor bunlar.
Kalınlaştıklarında, dar koy, körfez, liman içi, barınak gibi yerlerde güneş ışığının aşağıya geçmesini engelliyor.
Oksijeni azatıyor, suyu ısıtıyor, canlıların ölmesine neden oluyor."
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