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Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Başkan 'ın "El ele vererek denizlerimizi bu belasından kurtaracağız" sözleriyle başlayan seferberlikte dün ilk adım atıldı. 'nın yönetiminde başlayan temizlik çalışmalarına, 'ya kıyısı olan her belediye katıldı. Ancak uzmanlardan tatilcilere son dakika uyarısı geldi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Marmara'daki müsilaj faciası konusunda çalışan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan tatilcilere uyarı geldi.

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

"Müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan uzak durun. Müsilajın olmadığı sahillerde denize girmek için de sağlık müdürlüklerinin yaptığı su analizi raporlarını takip edin."

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Mustafa Sarı müsilajın deniz yüzeyinden toplanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi: "Başlayan çalışmalar 'fiziki olarak bir eylem planı başladı' mesajını herkese ilan etmeye dönük.

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Sadece dar koy ve körfezlerde birikmiş olan, kalınlaşmış tabakaları alabiliyoruz.

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Onun dışındakini alma şansı yok. Sorun yüzeyde değil, denizin altında. Esas katkı farkındalık oluşturmak."

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

"OKSİJENİ BİTİRİYOR"
"Yüzeye çıkmış olanlar müsilajın son aşaması. Parçalanıyor bunlar.

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Kalınlaştıklarında, dar koy, körfez, liman içi, barınak gibi yerlerde güneş ışığının aşağıya geçmesini engelliyor.

Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı

Oksijeni azatıyor, suyu ısıtıyor, canlıların ölmesine neden oluyor."

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