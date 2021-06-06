Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Tüm öğretmenlere tanımlandı

BAKAN KOCA: YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.



Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler.



Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021