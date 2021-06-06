Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Tüm öğretmenlere tanımlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını ve e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."
"BUGÜNE KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI"
Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.
BAKAN KOCA: YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.
Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021
Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler.
Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.
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