Koronavirüste yeni normalleşme için kritik tarih belli oldu! 21 Haziran'dan sonra yeni takvim

MUSİLAJI SADECE BELEDİYEYE BIRAKAMAYIZ

Toplantıda başta Marmara olmak üzere denizleri etkisi altına alan müsilaj konusu da gündeme geldi.

Erdoğan, bu konunun önemine işaret ederek, bunun sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelere bırakılacak bir konu olmadığına vurgu yaptı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı ortak çalışma yürütecek. Veri tabanı oluşturulacak ve kirliliğin neden kaynaklandığı araştırılacak. Ardından bilimsel çalışma yapılacak.