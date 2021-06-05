Koronavirüste yeni normalleşme için kritik tarih belli oldu! 21 Haziran'dan sonra yeni takvim
Son dakika haberine göre; Koronavirüs vaka sayılarındaki gelişmeler takip edilerek alınan koronavirüs tedbirleri için yeni sürece geçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında normalleşmeye ilişkin bilgi verdi. 21 Haziran'dan sonra yeni bir süreceğin başlayacağı belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MKYK'da yeni anayasa, kadına karşı şiddetin önlenmesi, Kovid-19 salgını ile mücadele başta olmak üzere Türkiye gündemine ait konular masaya yatırıldı.
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin taslak metninin tamamladığı ve önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'ye sunacağı yeni anayasa ile ilgili önemli mesaj verdi. Erdoğan, "Hedefimiz 2023 seçimlerinden önce yeni anayasayı hayata geçirmek" dedi.
Toplantıda Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birer sunum yaptı.
YENİ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI: 21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNCELLENECEK
Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele oldu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi. Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.
MUSİLAJI SADECE BELEDİYEYE BIRAKAMAYIZ
Toplantıda başta Marmara olmak üzere denizleri etkisi altına alan müsilaj konusu da gündeme geldi.
Erdoğan, bu konunun önemine işaret ederek, bunun sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelere bırakılacak bir konu olmadığına vurgu yaptı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı ortak çalışma yürütecek. Veri tabanı oluşturulacak ve kirliliğin neden kaynaklandığı araştırılacak. Ardından bilimsel çalışma yapılacak.
Toplantıda İçişleri Bakanı Soylu Kadına yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin bir sunum yaptı. Bazı çevrelerin tepisine neden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değerlendirme yapan Soylu, İstanbul Sözleşmesi öncesi ve sözleşmeden çıkıldıktan sonraki kadına şiddet rakamlarını paylaştı. Soylu sözleşmeden çıkılmasından bu yana kadına şiddette yüzde 30'luk düşüş yaşandığını belirtirken, "Sözleşmeden çekildik, kadına şiddetle mücadeleden çekilmedik" diye konuştu.
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