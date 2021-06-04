Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu ve memur sorumlusu için istenen cezalar belli oldu

SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSUNUN KOD ADI: 'NURHAYAT'

Hazırlanan iddianameye göre; "Nurhayat" kod adlı Yasemin Karadağ örgütün kurumları ile sözde bölge sorumlularının faaliyetlerine ilişkin Yurtdışı Merkez Komitesi'ne şifreli olarak bilgiler aktardı. Yurtdışı Merkez Komitesi'nden de yapılması gereken faaliyet ve eylemlere ilişkin şifreli talimatların geldi. İddianamede, Karadağ'ın örgüt içerisinde eğitim vermek üzere görevlendirilerek örgütsel toplantılara katılması ve diğer örgüt üyelerinin yöneticiliğini yaptığı kaydedildi.