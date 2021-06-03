Dünya genelinde 2 milyar doz koronavirüs aşısı yapıldı! Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı?

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 704 milyon 830 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 296 milyon 910 bin ile ABD, 221 milyon 40 bin ile Hindistan, 68 milyon 920 bin ile Brezilya, 65 milyon 660 bin ile İngiltere, 52 milyon 780 bin ile Almanya, 37 milyon 450 bin ile Fransa, 35 milyon 820 bin ile İtalya, 31 milyon 810 bin ile Meksika, 29 milyon 790 bin ile Rusya, 29 milyon 682 bin ile Türkiye, 27 milyon 620 bin ile Endonezya, 27 milyon 610 bin ile İspanya, 24 milyon 520 bin ile Kanada ve 21 milyon 170 bin ile Polonya izledi.