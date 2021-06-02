02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe: Batı Afrika ülkesi Togo'da okulları kapatıldı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesi 'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe: Batı Afrika ülkesi Togo'da okulları kapatıldı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor." dedi.

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