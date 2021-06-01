SSB Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı: Başarıyla gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güç grubu geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

"45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadesini kullanan Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı.

Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor.



45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz #UTKU'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti. pic.twitter.com/JZyLBuQEVu — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 1, 2021