01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Son dakika haberine göre , ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi" denildi.

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