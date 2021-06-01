Kronik muhalif Ayşenur Arslan'dan skandal SİHA sözleri!

Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü. Ekonomide yaşanan bu gelişme, Halk TV'deki Medya Mahallesi programında masaya yatırıldı.

Türkiye ekonomisinin büyümesini değerlendiren Ayşenur Arslan, dünyanın konuştuğu larımızı beğenmedi İHA ve SİHA satışlarını diline doladı, bu satışların bir faydasının olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ RAKAMSAL OLARAK BÜYÜTEN AMA..."

Ayşenur Arslan, "Mesela İHA-SİHA satışı gibi, Türkiye'yi rakamsal olarak büyüten ama evlere hiç yansımayan savunma sanayii hamleleri adı altında; Polonya'ya Ukrayna'ya ihraç edilen İHA'lar SİHA'lar da var. Biliyorsunuz küçük damat üretiyor bunları. Savaş malzemeleri, her zaman ekonomiyi büyümüş gösterir. Bu benim yorumum. Çok cahilce de olabilir, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Polonya'ya 24 SİHA ihracatı gerçekleştirmişti.