31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Belçika ve Azerbaycan'a gidiyor

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek. Başkan Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile görüşecek.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Belçika ve Azerbaycan'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13-14 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılacak. Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Erdoğan Brüksel'deki zirvenin ardından 14-16 Haziran tarihleri arasında da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

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