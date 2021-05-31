31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Boğazı’ndan geçen ’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkör, ’ne doğru yol aldı. Askeri römorköre, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 10.00'da giriş yapan Rus Donanması'na ait askeri römorkör 'Sergey Balk', saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri römorköre, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen 'Sergey Balk' isimli römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus Donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti RUS DONANMASINA AİT GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Rus gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti RUS GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA