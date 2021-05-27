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Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde “Davanı sattın” tepkisi: Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem

Son dakika haberi... Genel Başkanı 'ın CHP yandaşı 'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Bugün de 'de esnaf ziyareti yapan Babacan, vatandaşın "Davasını satan, yanındakini de satar." tepkisiyle karılaştı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde “Davanı sattın” tepkisi: Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem

Genel Başkanı , partisinin il binasının açılışına katılmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'na da yürüyerek gitti.

"DAVASINI SATAN YANINDAKİNİ DE SATAR"

Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Babacan'ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz.

Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek" dedi. Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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