Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde “Davanı sattın” tepkisi: Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem

"DAVASINI SATAN YANINDAKİNİ DE SATAR"

Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Babacan'ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz.