Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde “Davanı sattın” tepkisi: Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem
Son dakika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Bugün de İzmir'de esnaf ziyareti yapan Babacan, vatandaşın "Davasını satan, yanındakini de satar." tepkisiyle karılaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'na da yürüyerek gitti.
"DAVASINI SATAN YANINDAKİNİ DE SATAR"
Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Babacan'ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz.
Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek" dedi. Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...
- Hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri...
- Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2021 DGS başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ 2'nci seçim aşaması ne zaman? Puan türleri...
- 700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...
- Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama
- KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
- LGS ertelenecek mi, iptal mi? 2021 LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte MEB takvimi!
- Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nereden açıklanacak?
- e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!