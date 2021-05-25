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Son dakika: Ankara'da PKK/KCK operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda; 8 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde 'halk sağlığı komitesi' adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.

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