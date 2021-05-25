Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Çamlıca'nın konumu itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakanlık, ayrıca Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hâkim seyir terasları ile kısa vadede Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacağına da vurgu yaptı.