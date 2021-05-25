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Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

'un güzel siluetini anten çöplüğünden kurtararak aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan , Başkan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun katılması beklenen tören ile 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te resmen hizmete açılacak.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tören ile hizmete açılacağını bildirdi.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

Bakanlık, Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayınının birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekanslarının karışmadan yayın yapabildiklerini dile getirdi.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

İLETİŞİM VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ DÜNYA STANDARTLARINA TAŞINIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetlerinin dünya standartlarına taşınıp, tek verici tesis modeline geçileceğini böylece dağınık hâldeki vericilerin birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçileceğini vurguladı.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

ÇAMLICA KULESİ, İSTANBUL'UN YENİ SİMGESİ OLDU
Çamlıca Kulesi'nin, asırlar öncesine uzanan tarihi konumu ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un yeni simgesi olduğunun altını çizen Bakanlık, toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kurulu olan Çamlıca Kulesi'nin deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı olduğunu belirtti.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ TARİHE KARIŞTI
Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca antenin söküldüğünü ve tüm hizmetlerin tek kulede toplandığını belirten Bakanlık, böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığına işaret etti.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlandığını da ifade eden Bakanlık, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekti.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK
Çamlıca'nın konumu itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakanlık, ayrıca Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hâkim seyir terasları ile kısa vadede Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacağına da vurgu yaptı.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

'DÜNYADA BİR İLK'
İstanbul'daki Küçük Çamlıca tepesine inşa edilen ve 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

'TÜRKİYE İÇİN DE ÖRNEK BİR PROJE'
Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var.

Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuştu.

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