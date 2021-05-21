CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a hakaret etti

"DİLİMİN SERT OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Meclis üyesi Zerrin Çağlar'ın toplantıda sorduğu soruya Başkan Akgün, "Beni yine konuşturacaksınız. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor" gibi ağır ifadeler kullanarak cevap verdi.