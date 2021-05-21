CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a hakaret etti
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Meclis toplantısında AK Partili Zerrin Çağlar’a “Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor” diyerek hakaret etti. Zerrin Çağlar ise, "Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın" diyerek tepki gösterdi.
GÜNDEM Sabah
Büyükçekmece Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Partili kadın meclis üyesi Zerrin Çağlar'a kürsüden hakaret etti.
"DİLİMİN SERT OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"
Meclis üyesi Zerrin Çağlar'ın toplantıda sorduğu soruya Başkan Akgün, "Beni yine konuşturacaksınız. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor" gibi ağır ifadeler kullanarak cevap verdi.
"NE DEMEK SAYIN BAŞKANIM?"
Zerrin Çağlar ise, "Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın" diyerek tepki gösterdi.
Yapılan hakarete AK Partili Meclis üyeleri de tepki gösterdi. Akgün'ün daha önce 8 Mart Kadınlar Günü'nde de Çağlar'a hakaret ettiği ortaya çıktı.
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