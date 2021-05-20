Son dakika: Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ SEZON STATLARI COŞKUYLA DOLDURMAK İSTİYORUZ"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.