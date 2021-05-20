Son dakika: Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Taraftarların statla buluşmasıyla müjdeli haber veren Başkan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.
"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ SEZON STATLARI COŞKUYLA DOLDURMAK İSTİYORUZ"
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.
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