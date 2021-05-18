THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak

BURAK YILMAZ'DAN 19 MAYIS MESAJI



Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ve 'Tarihi Forma'nın tanıtımı için kısa bir video hazırlandığı da belirtildi. Tarihi Forma'nın yer alacağı THY uçağının bulunduğu görüntülerde A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz, "Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!" sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.

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