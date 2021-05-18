Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Bilecik'te ziyarete açıldı

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Bilecik'te...

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan tırı gezen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından bilgi verildi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şentürk bu projenin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 52 hafta boyunca 52 ile düzenlediği gezgin teknoloji turu olduğunu söyledi.

Gençlerin teknolojiyi tanımasına katkı sağlanmasının da hedeflendiğini aktaran Şentürk, şöyle konuştu;

"İlimizin tarihi kimliği Yunan işgalinde yakılıp yıkıldığı için bugün görsel olarak çok fazla bir şeyimiz yok ama teknolojiden yararlanmak suretiyle ilimizde çok şey yapılabileceğini düşünüyoruz. Aslında bizim buradan ilham alma noktasından yürüttüğümüz birkaç çalışmamız var. Onun içeriğine de buradaki bu teknolojiyi dahil ederek burası dünyaya da hitap eden bir merkez olsun istiyoruz. Osmanlı'yı, kuruluşu ve kurtuluşu dünyaya anlatabileceğimiz bir merkez olması hasebiyle de teknolojiden yararlanmamız gerekiyor. Biz de bunlardan esinlenerek inşallah yapacağımız o çalışmalar içine bu teknolojiyi katmak istiyoruz. O yönüyle de ayrıca bizim için anlamlı oldu. Gençlerimize ufuk açıcı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak 21 Mayıs'a kadar 12.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.