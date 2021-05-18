18 Mayıs 2021, Salı
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Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

 merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Bena' ve 'Avcı' ile yapılan aramada, 192,77 gram bonzai ve eroin, 56 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 aylık çalışma sonucu, Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Bena' ve 'Avcı' ile yapılan aramada, 192,77 gram bonzai ve eroin, 56 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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