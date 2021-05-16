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Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (SON DAKİKA HABERİ)

'de 24 saate Kovid-19'dan kaç kişi etti, sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? Son dakika haberine göre, covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 16 Mayıs 2021 tarihine ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu SON DAKİKA HABERİ

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 16 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYLEŞEN RAKAMLARI

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (16 MAYIS 2021)

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

15 MAYIS

14 MAYIS

13 MAYIS

12 MAYIS

11 MAYIS

10 MAYIS

9 MAYIS

8 MAYIS

7 MAYIS

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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