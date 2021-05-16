Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (SON DAKİKA HABERİ)
Türkiye'de 24 saate Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 16 Mayıs 2021 tarihine ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 16 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA VE İYLEŞEN RAKAMLARI
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (16 MAYIS 2021)
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