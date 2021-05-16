İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den flaş sağanak açıklaması! Ankara'ya yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu tahmininde bulundu. Yapılan resmi açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir'in durumları dikkat çekti. Birçok şehir için sağanak uyarısında bulunulurken, "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorusu da cevap bulmuş oldu. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Milyonlarca vatandaşı uyaran Meteoroloji, İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? Ankara'ya yağmur yağacak mı?
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GELİYOR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyinde, Balıkesir, Bursa, Bilecik bölgelerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
EGE VE İÇ ANADOLU İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatleri itibarıyla söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
VALİLİKTEN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili olarak paylaşılan tablo ise şu şekilde:
Ankara Valiliği, etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatleri itibari ile ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.
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