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Son dakika | MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika | MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunun yürütüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

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