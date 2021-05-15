Son dakika | MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunun yürütüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz!



Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/7EEc1hZS0B — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021